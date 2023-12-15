تراند اليوم : محللة مصرية ترد على تصريح حاخام إسرائيلي زعم سيناء والنيل أرض إسرائيلية وطالب باستعادتها .. وتكشف ما سيحدث حال دخول الجيش المصري الحرب

صحيفة الخليج 365: علقت الخبيرة المتخصصة في "تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني" رانيا فوزي، على تصريحات الحاخام الإسرائيلي عوزي شرباف، حول "عودة الاستيطان إلى غزة، وأن سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية".

المستوطنات

وقالت: "تصريحات الحاخام عوزي شرباف تنضم إلى فتاوى الحاخامات التي دعت بعد عملية طوفان الأقصى إلى إعادة احتلال غزة وإعادة ضم المستوطنات التي تم تفكيكها عام 2005 بعد خطة فك الارتباط والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة". حسب روسيا اليوم.

مخطط إعادة احتلال سيناء

وتابعت: "أما مخطط إعادة احتلال سيناء هو أمر مستبعد ووهم في مخيلة الاستخبارات الإسرائيلية التي تعتمد في رسم مخططاتها على فتاوى المتشددين دينيا أمثال هذا الحاخام المتطرف".

دخول الجيش المصري الحرب

وأضافت: "وبالتالي مثل هذه الفتاوى المتطرفة من شأنها أن تزيد من حالة التوتر بين البلدين وحال استمرت إسرائيل في التبجح والمضي في محاولة فصل شمال القطاع عن جنوبه لتنفيذ مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء، قد تفكر مصر في إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وهو ما سيفتح على إسرائيل نيران الجبهة الجنوبية وفرص الهجوم متعدد الجبهات على حدودها بما يقلب أمور رأسا على عقب حسب كل تقديرات الخبراء في إسرائيل بأن دخول الجيش المصري في حرب متعددة الجبهات عليها سوف ينذر بإزالتها من على الخريطة إلى الأبد".

تصريح الحاخام

وكان الحاخام المتطرف قد قال خلال مؤتمر "الاستيطان في قطاع غزة"، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، وفق صحيفة "هآرتس" إن "أمام إسرائيل فرصة تاريخية عظيمة لاستعادة أراضيها التوراتية".

وأضاف قائلا: "لا شك إننا في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما في وسعنا من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل".