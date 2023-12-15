شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. رياح نشطة وسماء غائمة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 45) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد بحرة رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 45) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد العلا رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 45) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد الوجه وأملج رياحًا شديدة، مع رياح تصل سرعتها إلى (50 - 59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد النماص وبلقرن وتنومة، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

يُتوقع أن تشهد طريف وعرعر انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.