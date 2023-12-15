شكرا لقرائتكم خبر عن البتال يرفع الشكر إلى القيادة على تعيينه وكيلًا للداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع د. خالد بن محمد بن عبد الله البتال وكيل وزارة الداخلية، أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلًا لوزارة الداخلية.

وسأل البتال الله عز وجل أن يكون عند حسن ضن القيادة الرشيدة، وأن يعينه على خدمة الدين والمليك والوطن.

كما قدم شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

ورفع الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، علي ما لقيه من توجيهات سديدة خلال عمله وكيلًا لإمارة المنطقة الشرقية.