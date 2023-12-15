شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: المتقون هم أسعد الناس وأعقلهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور أسامة بن عبد الله خياط، خطبته في الحرم المكي الشريف بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى.

كما أوصى المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، مذكرا بقول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته".

مفهوم التقوى

وقال إن المتقين هم أسعد الناس وأعقلهم، مشيرا إلى أن اليسر هو موعود مقترن بشرط الإتيان بأسباب عمادها وأساسها وفي الطليعة منها التقوى.

وأكد أن التقوى هي خير زاد السالكين وأفضل عدة السائرين إلى ربهم.