شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتقديم مساعدات إغاثية للاجئي السودان وتشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم مساعدات إيوائية ومواد غير غذائية للاجئين والنازحين في جمهوريات تشاد والسودان وجنوب السودان للعام2023م، بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.

ويأتي ذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.

ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومن جانب المفوضية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم المساعدات الإيوائية وتوزيع 9.166 حقيبة إيوائية ومواد غير غذائية للاجئين والنازحين في تشاد والسودان وجنوب السودان، يستفيد منها 44.932 فرداً.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.