شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: كتلة هوائية تسيطر على معظم مناطق المملكة منتصف الأسبوع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن طقس المملكة في هذا الشتاء سيكون أكثر دفئا عن الشتاء الماضي.

وقال العقيل خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” أن منتصف الأسبوع المقبل ستشهد معظم مناطق المملكة كتلة هوائية باردة”، لافتًا أن هذه الكتلة لن تصحبها أي حالة مطرية.

وأشار إلى أن الحالة المطرية التي مرت بها المملكة في الأيام الماضية، تعد بداية لحالات ممطرة على معظم المناطق، في الأسابيع المقبلة.