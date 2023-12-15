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الجوازات تطلق ختماً خاصاً لبطولة كأس العالم للأندية

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الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة ، ختماً خاصاً ببطولة كأس العالم للأندية، يتضمن مسمى ‏”FIFA CLUB WORLD CUP”.

جاء ذلك تزامناً مع انطلاق البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023 بجدة، وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة طوال فترة البطولة.

ويلتقي مساء الجمعة فريق الاتحاد، بالأهلي المصري، على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدّة، لحساب ربع نهائي كأس العالم للأندية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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