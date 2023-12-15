شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تطلق ختماً خاصاً لبطولة كأس العالم للأندية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الرياضة، ختماً خاصاً ببطولة كأس العالم للأندية، يتضمن مسمى ‏”FIFA CLUB WORLD CUP”.

جاء ذلك تزامناً مع انطلاق البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023 بجدة، وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة طوال فترة البطولة.

ويلتقي مساء الجمعة فريق الاتحاد، بالأهلي المصري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة، لحساب ربع نهائي كأس العالم للأندية.