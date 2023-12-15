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تم إتاحة فرص عمل في جامعة الحدود الشمالية لحملة درجات الماجستير والدكتوراه خلال العام الحالي 2023، مما يشكل فرصة مثيرة للعديد من المتخصصين في مختلف التخصصات.

وظائف شاغرة في جامعة الحدود الشمالية لحملة الماجستير والدكتوراة

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف اتباع الخطوات التالية بشكل إلكتروني:

الدخول إلى موقع الجامعة من [هنا](رابط الموقع). اختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المتاحة. النقر على “اضغط هنا” للوصول إلى تفاصيل الوظيفة. معاينة تفاصيل الوظيفة والتحقق من الشروط المطلوبة. تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب، أو إنشاء حساب جديد. إدخال البيانات المطلوبة والنقر على “تسجيل”.

من جهة أخرى، حددت جامعة الحدود الشمالية بعض الشروط التي يجب أن يتوفر في المتقدم للحصول على الوظيفة، وهي كالتالي:

الجنسية السعودية.

خبرة في المجال المطلوب.

حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة معترف بها.

شهادة مهنية في التخصص.

إتقان اللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تقيمها الجامعة.

تشمل بعض التخصصات المطلوبة للوظائف المتاحة:

الموارد البشرية.

إدارة الأعمال.

اللغة الإنجليزية.

علوم الحاسوب أو أحد فروعه.

التجارة الإلكترونية.

إدارة سلاسل الإمداد.

المحاسبة.

التسويق الرقمي.

التعدين.

إدارة الفعاليات.

تصميم الجرافيك ووسائط الرقمية.

توفر هذه الفرص الوظيفية إمكانية للمتقدمين لتطوير مهاراتهم ومساهمة فعّالة في بيئة تعليمية محفزة.