إيران.. مقتل 11 شرطياً على الأقل في هجوم بمدينة راسك وجماعة "جيش الظلم" تعلن مسؤوليتها

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محمد بن مسعود - الدمام - أفادت الشرطة الإيرانية بأن مقر قيادتها في مدينة راسك تعرَّض لهجومٍ "إرهابي" نفّذه أعضاءٌ من جماعة "جيش الظلم"، في منتصف الليلة الماضية، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

وأوضح نائب المحافظ علي رضا مرحماتي؛ أنه "خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قُتل 11 شرطياً وأُصيب آخرون بجروح".

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