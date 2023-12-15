انت الان تتابع وفاة المعمر معجب هذال القحطاني.. وجموعٌ تحضر الصلاة عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 ديسمبر 2023, 10:40 صباحاً

انتقل إلى رحمة الله تعالى، المعمر الشيخ معجب بن هذال محمد القحطاني؛ والد هذال؛ المؤذن السابق لمسجد النمر بالرياض. وشهدت الصلاة على الفقيد بمسجد الأمير فهد بن محمد، ودفنه، حضور كثيرٍ من مُحبيه لوداعه؛ نظراً لما يتمتع به من مكانة. تتقدَّم صحيفة "الخليج 365"، التي آلمها النبأ، بصادق العزاء والمواساة لأبنائه وبناته وأحفاده وأسرته.

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