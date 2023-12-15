شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر الحالي.. اعرف بالأرقام أعداد المستفيدين من "حساب المواطن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالي ما دفعه برنامج حساب المواطن للمستفيدين 185 مليار ريال، وذلك منذ انطلاقته.

وبحسب ما أوضحه مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن 2.5 مليار ريال جاءت تعويضات عن دفعات سابقة.

حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع مبلغ 3.4 مليار ريال، وذلك لدعم المستفيدين المكتملة طلباتهم للشهر الحالي ديسمبر 2023.

وهذه الدفعة هي الثالثة والسبعين وفقا لما أوضحه برنامج حساب المواطن الذي أشار أيضا إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق 10.8 مليون مستفيد وتابع.

دعم الأسر في السعودية

وبين أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، موضحا أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1481 ريالًا.

أما عن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة.

وشكلوا ما نسبته 74%، فيما بلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

الاستعلام في حساب المواطن

وبخصوص الاستعلام كان قد أوضح حساب المواطن نتائج الأهلية للدفعة 73 المخصصة لشهر ديسمبر من هذا العام.

وبين أنه يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية إذا كنت واقعا في هذه الحالة، وذلك عن طريق حسابك.

وأكد أهمية تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.