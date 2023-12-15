السعودية | بـ35 مئوية..جدة تسجل أعلي درجة حرارة اليوم في المملكة والسودة الأدنى

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بـ35 مئوية..جدة تسجل أعلي درجة حرارة اليوم في المملكة والسودة الأدنى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن جدة تسجل أعلى درجة حرارة بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.