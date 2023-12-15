شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي قصة افتراشه الصحراء منذ 65 عاما .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن يدعى مزيد الشيباني افترش صحراء عفيف بمكان يبعد 300 كيلو مترا عن الطريق المعبد شرق عفيف ، لمدة 65 عاماً ، وظل وحيدا فيها عقب وفاة والديه وأشقائه الأربعة قصته .

وقال الشيباني : نحن هنا منذ أن أتى بنا والدي قبل 100 عام ، ووالدي وأشقائي توفوا ، آخر شقيق لي توفي قبل 3 سنوات .

وعند سؤاله عن ما يعرفه عن الجوال قال : هذا جوال أعتقد .. ما أعرفه ولا أدري منين أتكلم .

أضاف: ودي أتزوج ولكن ما عندي فلوس .. عايز حد يونسني ، لا أعرف سوى سورة قصيرة ” الإخلاص “.