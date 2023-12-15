شكرا لمتابعة خبر عن عضو في جمعية وسم يروي تفاصيل إنقاذ شخص سوداني فقد في الصحراء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى رشدان الدوسري عضو مؤسس في جمعية وسم للإنقاذ، تفاصيل أصعب موقف تعرض له أثناء عملية إنقاذ شخص سوداني فقد في الصحراء .

وقال الدوسري خلال لقائه على برنامج يا هلا :” أن السوداني راعي إبل في منطقة جبلية صعبة جدًا وجانا البلاغ الساعة 10 ليلاً وكانوا شخصين وأراد أحدهم أن يعود لـ عزبته يبات فيها ولقوا الطريق مع الجبال مختصر وما يبون يرجعون .”

وأضاف:” أنهم صعدوا للجبل وضيعوا الاتجاه وجلسوا يمشوا لين الساعة 8 الصبح، فقام أحدهم بالجلوس تحت شجرة وقال ما يبي يكمل وما يقدر فقال صديقه أنه سيواصل وإذا كتب الله له عمر سيبلغ ليرسل لصديقه المساعدة.”

وتابع :” أنه استطاع أن يكمل وجاء أحد عزب البادية وطاح عندهم وبس وصل انهار ونقلوه المستشفى وبعدها بلغ عن صديقه باقي في الجبل وتحركت فرق الدفاع المدني ووصل لليل وما توصلوا لشيء .”

وواصل:” اجتمعنا ووضعنا خطة للبحث وبدينا البحث من آخر أثر للمفقود اللي نجا وأصدقاء المنطقة نبهونا أن بها ذئاب وبدينا نبحث حتى شاهد أحد الزملاء ذئب .”

واختتم :” عثرنا عليه ووجدناه ملقى أرضًا ولا يستطيع التحرك أو التحدث مع أحد، فبدأنا نأكله تمر وقليل من المياه حتى استعاد وعيه وبدأ يتحدث .”