انت الان تتابع 4 أشهر بلا رواتب.. منسوبو تعليم الكبار بجازان يناشدون صرف رواتبهم المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ناشد معلمون ومنسوبون بتعليم الكبار بجازان صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ أربعة أشهر -على حد قولهم- موضحين أن الشهر الحالي سيكمل الخامس ولا يزالون يترقبونه، متسائلين عن أسباب التأخير.

وبيّن المتضررون لـ"الخليج 365" أن عدداً من إدارات التعليم تصرف مستحقات منسوبيها بشكل مستمر وشهري، وإن تأخرت فالمدة لا تتجاوز الشهرين، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الراتب، بل هو أمر متكرر ويصل لأشهر طويلة، مؤكدين أنهم لم يجدوا أي معلومة شافية حول سبب التأخير وقالوا: كلما وجهنا سؤالاً أو استفساراً يكون الرد سيتم الصرف قريباً، لكن لا نعلم متى ذلك.

وأضافوا: "أملنا كبير في مسؤولي إدارة تعليم جازان بالعمل على صرف المستحقات بشكل منتظم والنظر في وضع مستحقاتنا الحالية والتي تصل مع هذا الشهر لخمسة أشهر متأخرات".