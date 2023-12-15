شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول الطائرة السعودية الـ 28 لإغاثة الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الجمعة.

ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 15طنًا.

جهود دعم السعودية للشعب الفلسطيني

ويأتي هذا تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة الإغاثية السعودية 28 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وتحمل الطائرة على متنها مواد طبية تزن 15 طناً، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي، المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.