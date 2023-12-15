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صور.. وصول الطائرة السعودية الـ 28 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

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واس - العريش  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الجمعة.

ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 15طنًا.

الطائرة السعودية الـ 28 لإغاثة الفلسطينيين في غزة - واس

جهود دعم السعودية للشعب الفلسطيني

ويأتي هذا تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة الإغاثية السعودية 28 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

جهود دعم السعودية للشعب الفلسطيني - واس
تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة - واس

الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وتحمل الطائرة على متنها مواد طبية تزن 15 طناً، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي، المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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