شكرا لقرائتكم خبر عن استبعدها من اختياراتك.. ما هي التخصصات التي ليس لها مستقبل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قد يحتار البعض في اختيار التخصص المناسب الذي يضمن له وظيفة محترمة في المستقبل ولان الشباب في الغالب تكون خبرتهم العملية قبل الدخول للجامعة قليلة فانهم يعانون بشكل كبير في اختيار التخصصات المناسبة والمستقبلية.

فما هي التخصصات التي ليس لها مستقبل؟ وما هي أفضل التخصصات الجامعية في المستقبل؟ حيث إنه مع التطور التكنولوجي الحادث على مستوى العالم، بات هناك عدد من الوظائف التي لم يعد هناك اهتمام بها مثل السابق، وحل مكانها الذكاء الاصطناعي؛ لذلك من هُنا سوف نعرض التخصصات الجامعية التي ليس لها مستقبل.

ما هي التخصصات التي ليس لها مستقبل

تظهر مجموعة من التخصصات الأكاديمية التي بات من الصعب إيجاد وظيفة لها في الوقت الراهن، مع تطور وتقدم التكنولوجيا يومًا بعد الآخر، ومنها ما يلي:

1- الوظائف ذات المهارات المنخفضة والروتينية

هناك عدد كبير من التخصصات التي ليس لها مستقبل، وتتأثر الوظائف التي تحتاج مهارات منخفضة وروتينية بالتطور التكنولوجي، مثل مجال الخدمات الغذائية، فيمكن استعمال التكنولوجيا الروبوتات من أجل تقديم الطعام في المطاعم وغيرها.

2- الوظائف التي تستبدل بالذكاء الاصطناعي

توجد مجموعة من الوظائف يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي، حيث إنه مع تطور تقنيات الذكاء في الآونة الأخيرة يحدث انخفاض في وظائف بعض المجالات مثل التحليل المالي، وخدمة العملاء، وتحليل البيانات، فهي تحلل الأنظمة الذكية.

3- تخصصات جامعية إدارية

هناك بعض التخصصات الجامعية تشهد ركود وانخفاض في معدل التوظيف في الفترة الحالية، بسبب تطور التكنولوجيا وتأتي أشهر تلك التخصصات على النحو الآتي:

مراقب الجودة اليدوية.

مدير تسويق تقليدي.

سكرتير تنفيذي تقليدي.

مدير المشتريات التقليدي.

المحاسب التقليدي.

4- تخصصات متعلقة بالصحافة

تتراجع بشدة التخصصات المتعلقة بالصحافة في التوظيف؛ لأن الروبوتات جاءت محل الموظفين التقليدين، ومن أبرز التخصصات التي ليس لها مستقبل ما يلي:

الصحافة السياحية.

الصحافة الرياضية.

الصحافة والإعلام.

الإعلام المتعدد.

الاتصالات.

الصحافة الاستقصائية.

النشر والتحرير.

5- تخصصات السياحة والسفر

توجد مجموعة من التخصصات المتعلقة بالسياحة والسفر، وبات ليس لها مستقبل مثل السابق بسبب انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن تخصصاتها ما يلي:

السياحة الرياضية.

السياحة الجماعية والخدمات السياحية.

إدارة الفنادق والضيافة.

تنظيم الفعاليات السياحية والمؤتمرات.

أفضل التخصصات الجامعية في المستقبل

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من كثرة التخصصات التي ليس لها مستقبل في الوقت الحالي، إلا أن هناك عدة تخصصات مطلوبة في المستقبل، ومنها:

هندسة البترول وهندسة الكمبيوتر.

تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي.

تخصص الأمن السيبراني.

علوم البيانات الضخمة.

تخصص الروبوتات.

تخصص الطاقة المتجددة أو البديلة.

هندسة الميكانيك.

تصميم الألعاب.

إدارة الأعمال والاقتصاد.

هندسة البرمجيات.

تخصص الهندسة النووية.

نظم المعلومات الإدارية.

يسعى كل طالب نحو الالتحاق بتخصص جامعي يوفر له فرص عمل في المستقبل دون معاناة، بالتالي يكون من المهم الإلمام بالتخصصات التي لم يعد لها مستقبل في ظل تطور التكنولوجيا وظهور الذكاء الاصطناعي على مستوى دول العالم.