شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة بـ 4 مدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بـ4 مدن.

وجاء نص القرار كالتالي: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار.

ويأتي ذلك على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

والجدير بالذكر أنه سيتم العمل بالقرار اعتباراً من تقارير نشره في الجريدة الرسمية.