شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القصة الكاملة لتلاعب حيتان في سعر أسهم الكثيري وقرارات صارمة من إدارة سوق الأسهم السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كافيهات فخمة في جدة تعرض المباريات بطريقة مميزة

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أحكاماً صارمة ضد ثمانية مستثمرين، بينهم ثلاثة قاصرين، حيث أدينوا بتلاعبهم وتضليلهم أثناء تداولهم على أسهم شركتين مُدرجتين في السوق المالية. تم تغيير ملكية الأسهم بطرق غير معلنة للعموم، مما أثر في سعر الأسهم وتم التخارج في وقت متزامن.

القصة الكاملة لتلاعب حيتان في سعر أسهم الكثيري

الأحكام الصادرة شملت غرامة مالية بقيمة 9.6 مليون ريال، إلزام المستثمرين بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة، وتم فرض حظر التعامل في الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات.

تبين أن المخالفات بدأت في شركة “الكثيري”، حيث اشترى أحد المستثمرين كمية كبيرة من الأسهم في صفقة خاصة بعد إعلان الشركة طلب زيادة رأس مالها. بعد ذلك، قام المستثمر بتحويل الأسهم إلى محفظة ابنته القاصر وقام بعمليات شراء وبيع لزيادة نسبة ملكيتهم بشكل غير معلن. في اليوم المحدد للجمعية العامة، قام بإدخال أوامر شراء لتحقيق سعر إغلاق مرتفع.

هيئة السوق المالية أكدت التزامها بحماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة السوق المالية. تجري الهيئة اللازمة للتصدي لأي انتهاك لنظام السوق المالية ولوائحه.