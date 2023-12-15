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دعت شرطة أبوظبي مالكي المركبات إلى الاستفادة من خدمة فريدة تتيح لهم توصيل وتركيب لوحات المركبات الخفيفة والثقيلة والدراجات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر شركة متخصصة في التوصيل. يتيح هذا النظام الخدمي الجديد للمالكين تجنب الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز الخدمة ويسهم في تحسين تجربتهم دون تعب ومشقة.
شرطة أبو ظبي تصدر توضيح هام حول أرقام السيارات الجديدة
للطلب الخدمة، يمكن تقديم طلب عبر القنوات الإلكترونية المتاحة من شرطة أبوظبي ومنصة “تم” الرقمية، حيث يتم اختيار الخدمة المطلوبة ودفع الرسوم المتعلقة. بعد ذلك، يتم التواصل مع المالك لتحديد موعد ومكان توصيل اللوحات في الوقت الملائم، مع تحديث البيانات المرورية على النظام المعني.
أكد العميد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، التزام شرطة أبوظبي بتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توفير خدمات مبتكرة واستباقية لرفع جودة الحياة. يشدد على أهمية الدور المستمر لمديرية ترخيص السائقين والآليات في تلبية احتياجات المجتمع وتطوير الخدمات الذكية لتسهيل الإجراءات وتحقيق التنمية التكنولوجية وتيسير حياة المتعاملين.
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