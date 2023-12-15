من ضمنها الاتفاق السعودي.. الوحدة الإماراتي ينظم بطولة تجريبية دولية

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة، عن تنظيم بطولة تجريبية دولية بمشاركة 4 أندية عربية، الوحدة المستضيف، الاتفاق السعودي، الزمالك المصري، وأم صلال القطري، خلال الفترة من 18 يناير المقبل وحتى 24 من الشهر ذاته.

وجاء في الحساب الرسمي للنادي الإماراتي عبر منشور في موقع إكس للتواصل الاجتماعي: «تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ينظم نادي الوحدة لكرة القدم بطولة تجريبية دولية بمشاركة أربعة أندية «الوحدة - الزمالك المصري - الاتفاق السعودي - أم صلال القطري » في الفترة من 18 يناير إلى 24 يناير 2024 على ملعب آل نهيان».

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