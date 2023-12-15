تراند اليوم : بالفيديو.. الإعلامي المصري " أحمد موسى" : ‏محدش هيموت لو ملقاش بصل أو سكر !

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي المصري أحمد موسى، على تساؤلات الإعلام الغربي بشأن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم رغم أزمة ارتفاع الأسعار.

وقال موسى خلال برنامجه على "مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد : " مش فاهمين إن الشعب المصري مختلف عن شعوب الكرة الأرضية، فهو الشعب الأقدم، والحضارة الأقدم والأعرق، وبالتالي الشعب هو من يتخذ القرار في بلده".

وتابع:" الإعلام الغربي يتساءل ويتحدث عن أن الشعب المصري لديه مشاكل وبجواره حرب ونزل إلى الانتخابات.. لكن الشعب بيقول أنا ممكن أبقى مضايق أو تعبان لأن كيلو البصل وصل 30 أو 40 جنيه، وكيلو السكر بقى بـ60 جنيه.. بس كل ده هيعدي".