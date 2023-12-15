تراند اليوم : " نميمة هابطة "… نجل جمال عبدالناصر يرد على تصريح " الفقي" بأن والده كان يشرب "درينك" في منزل السادات

صحيفة الخليج 365 : رد عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، على تصريحات المفكر السياسي مصطفى الفقي، والتي تحدث فيها بشكل مثير للجدل عن الزعيم الراحل حيث قال أنه كان يذهب لشرب مشروب في منزل السادات .

وعلق نجل عبد الناصر قائلا: "مصطفى الفقي رد على نفسه بنفي ما سبق أن ادعاه عن والدي الزعيم جمال عبد الناصر وكلامه لا يعدو نميمة هابطه ونتمنى أن يحترم نفسه وسنه فقد تحول كلامه من صندوق أسود كما يدعي لصندوق للنميمة الهابطة". وكان المفكر السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، تحدث عن هزيمة 1967 وتأثيرها في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعلاقته بالرئيس الراحل أنور السادات.

وخلال حواره مع الإعلامي عمار التقي ببرنامج "الصندوق الأسود"، قال الفقي: "عبدالناصر كان بيشرب "درينك" في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة 1967".

وأضاف المفكر السياسي: "جمال عبد الناصر كان بيشعر بالدفء العائلي في منزل أنور السادات بطريق الهرم، فبعد عام 67 كان مرهق جدا فكان يروح هناك".