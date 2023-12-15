تراند اليوم : «حفلة طقطقة».. شاهد.. الفراج يكشف تشجيع الهلالي والنصراوي للأهلي المصري والزملكاوي للاتحاد

صحيفة الخليج 365: تحدث الإعلامي وليد الفراج، عن مباراة الاتحاد والأهلي المصري، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير باللقاء.

وقال «الفراج» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامجه «أكشن مع وليد»:« قد نرى الهلالي والنصراوي يشجعون الأهلي المصري أو زملكاوي يشجع الاتحاد، في مباراة اليوم.