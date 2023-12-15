شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إصدار تراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة في 4 مدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم الجمعة، فإن قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية جاء بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (13 /41 /1) وتاريخ 1441/1/27، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (6 /8 /2023 /3) وتاريخ 1444/11/19، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (170 /41 /1) وتاريخ 1441/7/1، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

نص القرار

ونص قرار الوزير على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

كما نص القرار على أنه يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد، وأن يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.