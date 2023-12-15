شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني" تطرح لائحة المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة الوطنية للطيران المدني، لائحة المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية، بهدف إجراء بعض التعديلات التي تم تنظيمها في اللوائح الاقتصادية بما يتوافق مع مبادئ وأهداف السياسة الاقتصادية للطيران المدني.

وحددت الهيئة المقابل المالي لإصدار وتجديد 13 خدمة، تتمثل في ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني «مجدول» بمقابل مالي 700 ألف ريال، عند إصداره، و«غير المجدول» مقابل 500 ألف ريال، وكلاهما يشمل إصدار شهادة المشغل الجوي، ويجددان بدون مقابل.

وتصدر الهيئة ترخيصًا اقتصاديًا لناقل جوي بالطلب، ويشمل إصدار شهادة المشغل الجوي مقابل 300 ألف ريال، ويجدد دون مقابل.

الناقل الجوي لأغراض الحج والعمرة

وأتاحت إصدار ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي، وموافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي العارض لأغراض الحج والعمرة دون مقابل مالي.

وتسمح الهيئة بإصدار ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران «وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران / مزود خدمات دعم الطيران العام»، بمقابل 25 ألف ريال ويتم تجديده مقابل 15 ألف ريال.

وتصدر الهيئة شهادة السعة المحدودة، مقابل 111 ألف ريال، وتجدد بدون مقابل، فيما يتم إصدار ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة «أ» مقابل 200 ألف ريال ويجدد مقابل 150 ألف ريال، ويكون مقابل الإصدار الفئة «ب» 100 ألف ريال ويجدد بمقابل 50 ألفا، والفئة «ج» مقابل 50 ألفا، ويجدد بمقابل 30 ألف ريال.

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن ترخيص اقتصادي لخدمات الشحن الجوي باستثناء الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي، يكون إصداره وتجديده دون مقابل، أما الترخيص الاقتصادي لمقدم خدمات الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي فيكون مقابل 125 ألف ريال، ويجدد مقابل 65 ألفا.