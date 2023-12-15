تراند اليوم : شاهد: لحظة توافد عدد كبير وضخم من جمهور الأهلي المصري للمدرجات في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة 

الخليج 365 الرياضية : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتوافد عدد كبير وضخم من جمهور الأهلي المصري لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، قبل مواجهة الاتحاد في كأس العالم للأندية.

ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي المصري، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

والفائز من تلك المباراة، سيواجه فلومينينسي البرازيلي الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر، في نصف نهائي مونديال الأندية.