تراند اليوم : بالفيديو .. خبير تقني يكشف عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل بمجال التقنيات الناشئة

صحيفة الخليج 365: كشف عبد العزيز الحمادي، الخبير والمتخصص التقني، عن التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في مجال التقنيات الناشئة مستقبلًا.

وقال الحمادي خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج الإخبارية، إن سوق العمل يحتاج عدد كبير من التخصصات منها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، بالإضافة إلى مجال يُعرف بـ "الدرونز" والتصنيع الرقمي.

وأشار إلى أن كافة هذه التخصصات الاحتياج لها كبير ويتضاعف ويزيد في المستقبل القريب.

وأضاف المتخصص التقني أن التخصصات في المجالات التقليدية يقل نوعًا ما الاحتياج لها، قائلًا: " لذلك في وقتنا الحالي خريجي كليات الحاسب الآلي لن تكتفي شهادة التخرج لإلحاقهم بسوق العمل، بل لا بد من امتلاكهم للمهارات التي يحتاجها".

وأردف عبد العزيز الحمادي: "الدولة دعمت هذا الأمر من خلال تقديم برامج الدعم الحكومي المختلفة لتنمية الموارد البشرية في مجال التقنيات الناشئة والشخص الذي يستفيد من هذه البرامج لن يستغني عنه سوق العمل في المستقبل".