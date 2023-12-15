شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث خطوات وقف إطلاق النار في غزة مع نظيره النرويجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، على هامش زيارة اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، إلى العاصمة النرويجية أوسلو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

حقوق الشعب الفلسطيني

ناقش الجانبان أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى النرويج أحمد الحربي، والمستشارة في وزارة الخارجية منال رضوان.