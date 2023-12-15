السعودية | تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يحضر غداً حفل ختام العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه -حفظه الله -، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غداً، حفل ختام العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض.

وبهذه المناسبة رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم غير المحدود لرياضة الفروسية والعناية بالخيل العربية الأصيلة، حتى أصبحت المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاجها.

وأعرب عن تشرف المركز بحضور سمو أمير منطقة الرياض للعرض الدولي لتكريم الفائزين، في هذا المحفل الكبير الذي يعتز المركز بإقامته باسم الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله -.

من جانبه ثمن مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل، متابعة واهتمام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز لأعمال الإعداد والتجهيز لإقامة العرض الدولي، وحرصه على أن تواكب هذه الفعالية تطلعات القيادة الرشيدة ، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 للعلو بالمناسبات والمؤتمرات التي تقام على أرض الوطن.

ويشهد اليوم الختامي 6 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ (مهرات وأمهار)، وبطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، وبطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، وبطولة المهرات أعمار سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة الأمهار أعمار سنة، وبطولة الأمهار، وبطولة الفحول.