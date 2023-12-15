شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها بإستمرار.. هذه الأطعمة الغذائية تقيك من الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد العدس البني أحد أنواع البقوليات الغنية بالحديد. تناول العدس بانتظام قد يساعد على علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. والوقاية من فقر الدم. وخفض فرص الإصابة به. وهذه هي الأطعمة الغنية بالحديد:



الكبده وفيتامين B12:

تحتوي الكبدة على نسبة عالية جدا من الحديد. وفيتامين B12. ومجموعة متنوعة من المعادن الهامة الأخرى التى يجب على الإنسان الاستفادة منها للوقاية من الأصابة بمرض فقر الدم.

خميرة البيرة:

تحتوى خميرة بيرة على نسبة عالية من حمض الفوليك. والحديد. إضافة إلى الحبوب. كما يجب على الإنسان الحرص على تناول سلطة الخضراء. أو تناول عصائر طبيعية مفيدة للجسم مثل عصير البرتقال والجوافة.

الأطعمة الغنية بفيتامين C

تساعد الأطعمة التى تحتوي على فيتامين C على امتصاص الحديد. مثل الطماطم. والفلفل أو الفراولة.

الخضراوات الورقية:

تحتوي الخضراوات الورقية على كمية كبيرة من الحديد. وحمض الفوليك مثل تناول السبانخ الخام الذي يحتوي على نسبة عالية من حمض الأكساليك. والتي يمكن أن تقلل من امتصاص الحديد كما ينصح بتناول الخضراوات الورقية الخضراء الأخرى تشمل اللفت والبروكلي.

العسل الطبيعي:

ينصح بتناول العسل المحلى الخام بكميات صغيرة حيث يمكن تناول معلقة واحدة يومياً والذى يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض فقر الدم. أو الأنيميا لإحتواء العسل الخام على نسبة عالية من الحديد.