"التراث" تعلن توثيق مدافن أثرية و19 ملجأً صخرياً بجبال الريث

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة التراث توثيق 19 ملجأً صخرياً وعدد من المدافن الأثرية وعدد من النقوش والفنون الصخرية في محافظة الريث بمنطقة جازان.

وقالت هيئة التراث إنه أسفرت أعمال المسح الشامل لمواقع آثار التراث العمراني بمحافظة الريث عن عدد من الاكتشافات منها مقابر أثرية تعود لفترات زمنية مختلفة، وكذلك أدوات وأحجار فخارية ونقوش فنية وصخرية منها 3 نقوش ثمودية.

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