تراند اليوم : شاهد.. شخص يعاقب زوجته في المول بهذه الطريقة: "اقتلها بحمل الأغراض"

صحيفة الخليج 365: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ "إكس" تويتر سابقًا، مقطع فيديو مُنتشر على نطاق واسع يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعاقب زوجته.

وظهر في مقطع الفيديو زوج وزوجته في إحدى المولات التجارية بالمملكة، بعد أن قاموا بالتسوق عاقبها بحمل الحقائب، وقال: "اقتلها بحمل الأكياس بس".

ورجح نشطاء موقع إكس أن سبب قيام الشخص بهذا الأمر هو قيام الزوجة باستغراق وقت طويل في التسوق بالمول التجاري، واضطر الزوج في موقف كوميدي ساخر تصوير زوجته وهو يعاقبها بحمل الحقائب التي قامت بشرائها.

وليس هذا الزوج فقط الذي يعاني من مشكلة الزوجات اللاتي يستغرقن وقتًا طويلًا في التسوق، بل أن جميع أزواج الوطن العربي يعانوا من هذه الأزمة، وظهرت مواقف طريقة كثيرة قاموا بتصوير مثل هذه المشاهد.