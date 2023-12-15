شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تستعرض تطبيق "الحج ثلاثي الأبعاد" لزوار معرض "جسور" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لزوار معرض "جسور" في نسخته الثالثة المقام حالياً في المملكة المغربية، تطبيق "الحج ثلاثي الأبعاد"، الذي يمكن من خلاله التعرف على خطوات أداء مناسك الحج والعمرة باستخدام عرض ثلاثي الأبعاد (الواقع المعزز).

ويعتمد التطبيق على نمذجة واقعية ذات جودة عالية من خلال الهواتف الذكية، ويمكن الاستفادة من خدماته واستخدامه بشكل تفاعلي، دون الحاجة لخدمة الإنترنت.

الاستفادة من التطبيق

يدعم التطبيق اللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، ويمكن من خلاله الاستزادة بالمعلومات، واستقاء الإجابات من خلال التطبيق بكل يسر وسهولة بالصوت والصورة.

ويمكن الاستفادة من التطبيق بتحميله على الأجهزة الذكية، حيث يتوفر على الأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد، وIOS، إضافة لأنظمة الويندوز، وماكنتوش، ولينكس. وأشاد زوار المعرض بما شاهدوه من محتويات عينية، وتقنية، ومعلومات العناية بالحجاج والمعتمرين.