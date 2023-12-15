شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة الصحة المصرية تنشر معلومات مفزعة عن فيروس الانفلونزا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
تم تحديد أن الفيروسات المسببة للإنفلونزا تظهر تباينًا جغرافيًا في مصر، حيث يسيطر فيروس 3H/A Flu بنسبة 56%، تليه السلالة 09pdm1N1H/A Flu بنسبة 27%، وثم السلالة B/Flu بنسبة 17% من بين العينات المصابة. تم فحص 262,187 عينة خلال الفترة من 16 إلى 29 أكتوبر 2023، وكانت نسبة العينات الإيجابية لفيروسات الإنفلونزا 5.5%.
فيروس الانفلونزا الجديد
فيما يتعلق بالوضع القومي، تم فحص 1,107 عينة في الأسبوعين 44 و43 من عام 2023، وكانت نسبة العينات الإيجابية للإنفلونزا 18.1%، حيث سُجلت 178 عينة من السلالة 09pdm1N1H/A Flu بنسبة 89%، و20 عينة من السلالة B/Flu بنسبة 10%، و2 عينة مختلطة بنسبة 1% من إجمالي العينات الإيجابية.
تشير النتائج إلى زيادة في نشاط الإنفلونزا على مستوى الدولة، حيث تتفوق نسبة الإيجابية عن المعدل العالمي في الأسبوعين 43 و44. ومن المهم توجيه الانتباه إلى أن هذه النتائج قد تتغير مع استكمال الفحص المخبري لجميع العينات في المواقع المختارة.
توفر هذه التقارير الفحص الفيروسي للأمراض التنفسية نظرة شاملة حول انتشار الإنفلونزا في مصر، وتحث وزارة الصحة والسكان المواطنين على اتخاذ التدابير الوقائية مثل غسل الأيدي بانتظام واستخدام المناديل عند السعال والعطس، وارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة.
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