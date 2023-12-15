شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة التعليم في السعودية تنشر قرارات هامة حول الفصلين الدراسيين الثاني والثالث لهذا العام والان مع التفاصيل الكاملة
تم بدء الفصل الثاني في المملكة العربية السعودية في 26 نوفمبر الماضي، ومع اقتراب فترة الاختبارات لهذا الفصل، أقرت وزارة التعليم بتبكير موعد الاختبارات إلى الخامس من شهر شعبان، بدلاً من الثامن من الشهر الهجري. إجازة نهاية الفصل الثاني ستبدأ من الرابع من شهر فبراير وتمتد لمدة أسبوعين، شاملةً إجازة يوم التأسيس في 22 فبراير. يُذكر أن الإجازة تبدأ في نفس التوقيت لجميع المراحل التعليمية، والهدف منها تعزيز المساواة بين جميع الطلاب.
قرارات هامة حول الفصلين الدراسيين الثاني والثالث لهذا العام
فيما يتعلق بالفصل الثالث، من المتوقع أن يبدأ في الثالث من شهر مارس، ويشهد عدة إجازات رسمية، بما في ذلك إجازة عيد الفطر في 15 أبريل. يتوقع أن يكون هذا الفصل الأخير للعام الدراسي الحالي، وستشمل فترة نهايته مجموعة من الإجازات للتلاميذ.
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