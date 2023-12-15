تراند اليوم : "كلهم متشابهين" …. بالفيديو ..مذيعة سيدتي للنساء : إذا كنتي بعلاقة بشخص وما تبين تتركينه فأنتي غلطانة خليه يطير

صحيفة الخليج 365 : شنت الإعلامية لبنى عبد العزيز، مقدمة برنامج سيدتي المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، هجومًا حادًا على الرجال خلال التصريحات الأخيرة لها.

وقدمت عبد العزيز في مقطع فيديو متداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نصائح للنساء قائلة: "الرجال كلهم متداولين ومتكررين ومتشابهين".

وأضافت مذيعة برنامج سيدتي: "فإذا كنتي بعلاقة متمسكة بشخص وما تبين تتركينه فأنتي غلطانة، خليه يطير والأحسن منه يجيك".

ووجهت لبنى عبد العزيز رسالة هامة للسيدات: "أي شخص يبي يترك حياتك ويمشي خليه يمشي والعوض يجي أحسن منه".

كما أشارت عبد العزيز في رسالتها: "احنا بنتمسك بأشخاص وبنتعلق بيهم في اعتقاد أنه ما هييجي مثله وما في أحد وسيم مثله وما في أحد هيجبلي هدايا مثله هذه المميزات المتمسكة بها في هذا الشخص متكررة في أشخاص كثيرين".

وبهذا الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، عادت الإعلامية لبنى عبد العزيز لتثير الجدل مرة أخرى بعد أزمتها الأخيرة مع الفنانة إلهام علي.