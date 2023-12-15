تراند اليوم : شاهد.. الأهلي المصري يكتسح الاتحاد بثلاثية.. ويضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

صحيفة الخليج 365: تأهل فريق الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

واستغل معلول ضربة الجزاء وهز شباك عبدالله المعيوف، مسجلا الهدف الأول للأهلي المصري في الدقيقة 21 من عمر المباراة، ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 61 بعد تمريرة من زميله محمود كهربا، وواصل كهربا تألقه بصناعة الهدف الثالث للأهلي لزميله إمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد كريم بنزيما عند الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز يضرب الأهلي المصري موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي ، مساء يوم الإثنين المُقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.