شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تشارك بمعرض "واحة الأمن" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المديرية العامة للجوازات ضمن معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م.

وتستعرض الجوازات خلال مشاركتها مراحل تطور جواز السفر السعودي منذ بداياته وصولاً إلى الجواز الإلكتروني، ووثائق الإقامة للمقيمين بإصداراتها التاريخية، ومراحل الأختام التي كانت تستخدم قديماً في إدارات الجوازات والمنافذ الدولية، إضافة إلى تقديم خدماتها لزوّار المعرض، وتتمثل في خدمة فحص الجواز السابق وتفعيل الجواز الجديد للمواطنين بعد تجديده إلكترونياً عبر منصة أبشر، وخدمة طباعة هوية مقيم للعمالة المنزلية.

معرض واحة الأمن

يذكر أن معرض "واحة الأمن" يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار "وطن آمن ومزدهر" في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.