انت الان تتابع التوأمان "الجهني" يرويان تجارب مضحكة مرَّت بهما أثناء دراستهما بجامعة كاوست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدأ التوأمان خالد وبسام الجهني رحلتَيْهما الدراسيتَيْن معًا من الروضة حتى حصولهما على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

وروى التوأمان الجهني في فيديو، نشرته الجامعة على منصتها في (إكس)؛ بمناسبة احتفالها أمس بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبتها، تجارب مضحكة مرت بهما أثناء دراستهما.

وقال بسام: "من المواقف الطريفة في بعض الأحيان أن الدكتور يشاهد شقيقي خالد ويصطحبه معه إلى المختبر على أنه أنا، ويكتشف في نهاية الأمر الخطأ! وكذلك أثناء الاختبارات يقوم بعض الأستاذة بالتأكد ومطابقة الاسم بالرقم الجامعي، وهكذا الكثير من المواقف واللحظات الطريفة التي يمكن أن تحدث للتوائم في الجامعات.