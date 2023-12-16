التوأمان "الجهني" يرويان تجارب مضحكة مرَّت بهما أثناء دراستهما بجامعة كاوست

انت الان تتابع التوأمان "الجهني" يرويان تجارب مضحكة مرَّت بهما أثناء دراستهما بجامعة كاوست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
15 ديسمبر 2023, 10:06 مساءً
بدأ التوأمان خالد وبسام الجهني رحلتَيْهما الدراسيتَيْن معًا من الروضة حتى حصولهما على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).
وروى التوأمان الجهني في فيديو، نشرته الجامعة على منصتها في (إكس)؛ بمناسبة احتفالها أمس بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبتها، تجارب مضحكة مرت بهما أثناء دراستهما.
وقال بسام: "من المواقف الطريفة في بعض الأحيان أن الدكتور يشاهد شقيقي خالد ويصطحبه معه إلى المختبر على أنه أنا، ويكتشف في نهاية الأمر الخطأ! وكذلك أثناء الاختبارات يقوم بعض الأستاذة بالتأكد ومطابقة الاسم بالرقم الجامعي، وهكذا الكثير من المواقف واللحظات الطريفة التي يمكن أن تحدث للتوائم في الجامعات.
واحتفلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مساء أمس الجمعة بتخريج 433 خريجًا وخريجة من الدفعة الرابعة عشرة من طلبتها، وهي الأعلى في تاريخها من حيث نسبة الخريجين السعوديين، التي بلغت 43%، كما بلغت نسبة الخريجات السعوديات 45٪ من إجمالي الخريجين السعوديين لهذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر التوأمان "الجهني" يرويان تجارب مضحكة مرَّت بهما أثناء دراستهما بجامعة كاوست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.