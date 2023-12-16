تراند اليوم : تشفي من أمراض البرد.. بالفيديو: تعرف على وجبة "الودمة" التي تنفرد بها الأحساء والكشف عن طريقة تحضيرها

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية تقريرا عن "الودمة"، وهي وجبة شعبية شتوية انفردت بها الأحساء ويستشفى بها الأهالي قديما من أمراض البرد.

وقال مواطن:"الودمة لها تاريخ عريق، ودائما يستخدمها الفلاحين، ولها فوائد كثيرة".

وأوضحت مواطنة:" لدينا طبق موروث أحسائي قديم، وهو الودمة الحساوية وتتكون من السمك الصغير والفجل" الرويد"، والبصل الحساوي، والترنج" ليمون كبير الحجم". وأكملت : "كما يتم تناول التمر".

وأشارت إلى أنه يتم طحن السمك أو يدق في إناء، ثم يمزح مع عصير وقطع الترنج. وأضافت يتم تناول الوجبة في الصباح في فصل الشتاء وتعطي طاقة، ومفيدة لمرضى القولون.