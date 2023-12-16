تراند اليوم : "الواحد ميهزرش معاكم يا مصريين".. شاهد تعليق " الفراج" على فوز الأهلي المصري بثلاثة أهداف على الاتحاد

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي وليد الفراج على ردود الأفعال الغاضبة من الجماهير المصرية، بعد فوز الأهلي على الاتحاد بثلاثية.

وقال الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد: "ماذا أقول لتخفيف ما حدث ياخي المصريين شو عصبيين الواحد ميهزرش معاكم انا كنت بمزح بس، وبعدين ياخي المزح معاكم ثلاثة ياساتر".

ووجه الفراج رسالة اعتذار إلى جماهير الأهلي والمصريين، معلقًا: "احنا بنهزر واسفين وبنتراجع الأهلي ده حكاية واليوم النسر حلق في سماء جدة وفي تقدم في نتائج الفريق والله الأهلي فريق عظيم".

وحقق الأهلي المصري ثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره الاتحاد في المباراة التي جمعتهم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.