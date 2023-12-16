تراند اليوم : "مين ده اللي كعبه عالي على الأهلي".. شاهد: مي حلمي تسخر من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

صحيفة الخليج 365: ردت المذيعة المصرية مي حلمي، على التصريحات الأخيرة لـ الإعلامي وليد الفراج، بعد فوز الأهلي على الاتحاد في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ونشرت مي حلمي مقطع فيديو يجمعها مع مشجعي الأهلي من داخل المدرجات، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وعلقت الإعلامية المصرية على الفيديو، قائلة : "قوليلي كلمة لوليد الفراج كعبه عالي أوي على الأهلي، ولم تخب توقعاتي يوما بالتلاتة يا اهلي وكعبه عالي مين ده اللى كعبه عالى ده الأهلي أصحى".

وظهر في الفيديو هتافات من مشجي الأهلي المصري ضد الإعلامي وليد الفراج: " يا وليد أرفع ايدك النادي الأهلي هو سيدك.

ووجهت مي حلمي هذه الرسالة إلى الإعلامي وليد الفراج، بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عن فريق الأهلي المصري، قبل انطلاق المواجهة بين الفريقين.

وكان وليد الفراج قد رد على أحد مشجعى الأهلي في تصريحاته الأخيرة قائلًا: "خد بالك الاتحاد كعبه عال على الأهلي المصري بالتاريخ"، وعلق: "لن تتكرر مباراة يوم 12 فبراير 2022".