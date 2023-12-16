شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف سبب تسمية مشهور تيك توك قعيد المجد بهذا الاسم والان مع التفاصيل الكاملة
كشف مشهور التيك توك السابق قعيد المطيري عن أصل تسميته الغريبة خلال مشاركته في برنامج “مجلس الصياهد” الذي يُعرض على قناة الصحراء. خلال اللقاء، شارك قعيد المطيري تفاصيل الموقف الذي أدى إلى إطلاق هذا الاسم.
سبب تسمية مشهور تيك توك قعيد المجد بهذا الاسم
أوضح قعيد خلال الحلقة: “كان هناك موقف بيني وبين والدي خلال مشاركتي في مسيرة للإبل، وأثناء الرحلة قمت بإزعاج والدي بشكل متكرر. رد والدي علي قائلاً: ‘لن أناديك بالاسم يزيد بعد الآن، سأناديك قعيد فقط'”.
بفخر، أكد قعيد أن اسمه الحقيقي هو يزيد، ولكنه يفتخر بأن يكون معروفًا باسم قعيد. يُشار إلى أن قعيد المطيري حقق شهرة واسعة عبر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك بفضل محتواه المميز والمرح، ونجح في جذب جمهور كبير من المتابعين.
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