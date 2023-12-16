شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مطار دبي يصدر تنبيه هام للمسافرين خلال العشرة أيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

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يُنصح مطار دبي الدولي المسافرين باتباع مجموعة من النصائح لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم الأعياد. يمكن للمسافرين على متن “طيران الإمارات” الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل أو استخدام خدمات الأونلاين ومراكز المدينة في مبنى “آي سي دي بروكفيلد بليس”.

مطار دبي يصدر تنبيه هام للمسافرين خلال العشرة أيام المقبلة

يُنصح بوصول المسافرين على متن “فلاي دبي” قبل أربع ساعات على الأقل، والمسافرين على متن شركات الطيران الأخرى بالوصول قبل ثلاث ساعات. يُشدد على استخدام بوابات السفر الذكية لتسريع مراقبة جوازات السفر، ويُنصح بالتحقق من لوائح السفر وجمع الوثائق الضرورية.

يتيح التحقق من أوزان الأمتعة في المنزل وجمع المستندات مسبقًا تخفيف التوتر وتجنب التأخير. يُنصح بحمل بطاريات احتياطية وشواحن متنقلة وتجنب طريق المطار المؤدي إلى المباني (1) و (3) خلال فترات الذروة.

يُشدد على استخدام المترو وتجنب الطريق المؤدي إلى مباني المسافرين (1) و (3). وينصح بالاستمتاع بمرافق المطار قبل الرحيل، بما في ذلك المطاعم ومتاجر السوق الحرة وفندق المطار وصالات الانتظار.