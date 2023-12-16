شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العطلات الرسمية في مصر خلال عام 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُنظر إلى عطلات عام 2024 كفترة استراحة مميزة للموظفين والطلاب في مصر، حيث يتوقع أن تكون الإجازات الرسمية خلال هذا العام تبلغ 121 يومًا، ما يُعادل 4 أشهر. يتضمن جدول العطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت 104 يومًا، بالإضافة إلى 17 يومًا من الإجازات الرسمية.

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