تراند اليوم : كنت متخوف وغاسل إيدي.. بالفيديو : "البلوي" يعلق على هزيمة الاتحاد من الأهلي المصري بثلاثة أهداف

صحيفة الخليج 365: علق حامد البلوي خلال مداخلة له مع برنامج " أكشن مع وليد" ، على فوز نادي الأهلي المصري على الاتحاد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة .

وقال البلوي : قبل يومين تكلمنا وقلت لك أني أخاف من المباراة وأتوقع هذا الشيء وواضح أن الاتحاد من بداية الموسم ما لديه الأعداد لهذه البطولة ، فطبيعي أن اليوم الفوارق الفنية وجاهزية اللاعبين هي اللي فرقت كثيرا مع الاتحاد .

قرارات غريبة لمدرب الاتحاد

وتابع: ما أدري كيف مدرب الاتحاد حضر للمباراة وكيف فكر ، كيف غير الحارس الأساسي بالحارس البديل ، قرارات غريبة عجيبة ، شوفنا زكريا قعد يواجه الهجوم الأهلاوي وما في أحد يساند مع زكريا ، الاتحاد الموسم الماضي حقق البطولات ترى أٌعد من 3 سنوات حتى يوصل ، أنت فككت الاتحاد .

وواصل: اليوم الاتحاد إعداد لبداية موسم ما عديته كيف تبغاه يحقق شيء ، وكريم بنزينه أنت مو قادر ، كيف تضيع بلينتي على الاتحاد في بطولة عالمية مثل هذه .

الرغبة بالفوز لدى فريق الأهلي المصري

واستكمل : شوف الأهلي المصري قادر يسوي يقاتل ويجري ، اليوم اللي فرق الرغبة عند الأهلي المصري ، بعد مباراة للاتحاد مع أوكران سيتي كله قاعد فرحان ولكنها كانت ليست مقياس ، اليوم المرحلة انتهت ، أنت اشتريت وجمعت اللعيبة في مركز واحد ، لديك 10 أسماء لكن فائدتهم الفنية واحدة.

فريق لديه جاهزية وفريق يفتقد الاستراتيجية

وأردف: في الأهلي المصري شوفنا محور الفريق اللاعب الأفريقي جالس احتياطي ، ما لعبوه ولعبوا الأجهز والأجدر أن يلعب ويدافع عن فريقه ، وهذا الفرق بين الفريقين ، فريق لديه جاهزية وفريق ليس لديه استراتيجية ولا منهجية ، ومن بداية الموسم وأنا غاسل إيدي من كأس العالم .

وأوضح: الاتحاد اسم كبير يجب أن مجموعة إدارة الاتحاد يعرفون هذا الشيء ، أنت شوفت المدرب ما سوى إعداد من البداية وقف ، عندما لا يكون هناك إعداد كيف يحقق .

واستطرد: اليوم هناك 23 إصابة عضلية في الاتحاد ، وضع الفريق يشكل غلط ، وهذا محصلة نتائج عملك ، والاتحاد اليوم فكك ليكون بهذه الصورة .