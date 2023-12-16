شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص لترويجه مواد مخدرة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة القصيم.

وأشارت إلى أنه روّج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

ولفتت إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان إحباط تهريب 210 كيلو جرامات من نبات القات المخدر.

واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب القات المخدر

وكانت أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أيضا تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأشارت إلى الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرة إلى معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.