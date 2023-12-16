شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.700 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس وصيدا بجمهورية لبنان.

واستفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023م.

مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.

كان نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية للبالغين في محافظة أرخبيل سقطرى، خلال الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر 2022، بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.

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وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 260 مريضًا، وصرف 45 دواءً، وإجراء أشعة لـ 38 مريضًا، وتنفيذ 10 عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 105 قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة.