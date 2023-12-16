شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار قاسي من إدارة النصر يغضب رونالدو ورفاقه والان مع التفاصيل الكاملة

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أثار الرئيس التنفيذي لنادي النصر، جويدو فينجا، استياءًا كبيرًا بين لاعبي الفريق بسبب قراره بتخفيض مكافآت الفوز التي يحصل عليها اللاعبون.

قرار قاسي من إدارة النصر يغضب رونالدو ورفاقه

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الرياضية”، أشار الخبر إلى أن هذا القرار أثار غضبًا واستياءًا في صفوف الفريق، حيث أعرب اللاعبون عن عدم رضاهم تجاه هذا الإجراء.

على ضوء هذا الوضع، قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعدد من مسؤولي النادي بالمطالبة بجلسة حوار مع فينجا لتوضيح مفهوم القرار وفهم الخطوات المستقبلية.

يهدف هذا اللقاء إلى استعادة الثقة والتواصل الفعّال داخل غرفة الملابس، وتجنب تفاقم الأوضاع.يأتي هذا الإجراء ضمن سياق جهود فينجا لتقليص النفقات المالية للنادي الذي يواجه أزمة مالية خطيرة.